https://ria.ru/20240616/lekarstva-1953283061.html
Опрос: почти половине британцев трудно купить лекарства из-за их дефицита
Опрос: почти половине британцев трудно купить лекарства из-за их дефицита - РИА Новости, 16.06.2024
Опрос: почти половине британцев трудно купить лекарства из-за их дефицита
Почти половина британцев испытывает трудности с покупкой нужных лекарств из-за их дефицита в аптеках, большинство обвиняют в этом выход страны из ЕС, нарушивший РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:23
2024-06-16T20:23
2024-06-16T20:23
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти половина британцев испытывает трудности с покупкой нужных лекарств из-за их дефицита в аптеках, большинство обвиняют в этом выход страны из ЕС, нарушивший поставки, сообщает издание Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium для Британской ассоциации производителей дженериков (BGMA). "Сорок девять процентов людей заявили, что у них были проблемы с выдачей лекарств по рецептам в течение последних двух лет - периода, в течение которого проблемы с поставками резко возросли", - пишет издание. Отмечается, что 31% респондентов обнаружил, что в их аптеке больше нет нужного лекарства, а 8% вовсе остались без лекарств, потому что нигде не смогли их достать. В ответах на вопрос о том, почему дефицит лекарств стал настолько распространенным явлением, чаще упоминались проблемы, связанные с выходом Великобритании из ЕС (36%), чем инфляция (33%) или глобальные конфликты и нестабильность (26%). Опрос проводился среди 2028 человек, сроки и данные о статистической погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20240411/chay-1939347911.html
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великобритания, евросоюз, в мире
Великобритания, Евросоюз, В мире
Опрос: почти половине британцев трудно купить лекарства из-за их дефицита
Опрос Opinium: 49% британцев трудно купить лекарства из-за их дефицита в аптеках
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти половина британцев испытывает трудности с покупкой нужных лекарств из-за их дефицита в аптеках, большинство обвиняют в этом выход страны из ЕС, нарушивший поставки, сообщает издание Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium для Британской ассоциации производителей дженериков (BGMA).
"Сорок девять процентов людей заявили, что у них были проблемы с выдачей лекарств по рецептам в течение последних двух лет - периода, в течение которого проблемы с поставками резко возросли", - пишет издание.
Отмечается, что 31% респондентов обнаружил, что в их аптеке больше нет нужного лекарства, а 8% вовсе остались без лекарств, потому что нигде не смогли их достать.
В ответах на вопрос о том, почему дефицит лекарств стал настолько распространенным явлением, чаще упоминались проблемы, связанные с выходом Великобритании
из ЕС (36%), чем инфляция (33%) или глобальные конфликты и нестабильность (26%).
Опрос проводился среди 2028 человек, сроки и данные о статистической погрешности не приводятся.