https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953216502.html
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек - РИА Новости, 16.06.2024
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:22
2024-06-16T11:22
2024-06-16T11:23
религия
москва
курбан-байрам
религия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Все прошло без происшествий, все хорошо, около 200 тысяч человек (приняли участие - ред.)", - рассказал Сучков.Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2024 году 16 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам
В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам.
2024-06-16T11:22
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, курбан-байрам, религия, ислам, видео
Религия, Москва, Курбан-байрам, Религия, Ислам
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
2024-06-16T11:22
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PT0M12S
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
Сучков: в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Все прошло без происшествий, все хорошо, около 200 тысяч человек (приняли участие - ред.)", - рассказал Сучков.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2024 году 16 июня.