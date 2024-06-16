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В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек - РИА Новости, 16.06.2024
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Религия
 
11:22 16.06.2024 (обновлено: 11:23 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953216502.html
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек - РИА Новости, 16.06.2024
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:22
2024-06-16T11:23
религия
москва
курбан-байрам
религия
ислам
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Все прошло без происшествий, все хорошо, около 200 тысяч человек (приняли участие - ред.)", - рассказал Сучков.Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2024 году 16 июня.
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7 495 645-6601
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60
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Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам
В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам.
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москва, курбан-байрам, религия, ислам, видео
Религия, Москва, Курбан-байрам, Религия, Ислам
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
2024-06-16T11:22
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В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек

Сучков: в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Все прошло без происшествий, все хорошо, около 200 тысяч человек (приняли участие - ред.)", - рассказал Сучков.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2024 году 16 июня.
 
РелигияМоскваКурбан-байрамРелигияИслам
 
 
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