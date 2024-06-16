https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953216502.html

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек - РИА Новости, 16.06.2024

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек

Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:22

2024-06-16T11:22

2024-06-16T11:23

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Празднование Курбан-байрама в Москве прошло штатно, в нем приняли участие около 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Все прошло без происшествий, все хорошо, около 200 тысяч человек (приняли участие - ред.)", - рассказал Сучков.Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2024 году 16 июня.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам. 2024-06-16T11:22 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, курбан-байрам, религия, ислам, видео