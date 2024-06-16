https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953196317.html

В Соборной мечети Москвы начинается намаз в связи с Курбан-байрамом

В Соборной мечети Москвы начинается намаз в связи с Курбан-байрамом - РИА Новости, 16.06.2024

В Соборной мечети Москвы начинается намаз в связи с Курбан-байрамом

В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T07:20

2024-06-16T07:20

2024-06-16T08:52

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам, передает корреспондент РИА Новости. Перекрыты улицы Дурова, Щепкина и Мещанская. В ДУМ РФ РИА Новости сообщили, что ожидают на празднике порядка 60-70 тыс верующих. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из важнейших в мусульманской культуре.

https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html

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Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам. 2024-06-16T07:20 true PT0M12S

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