МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru
МИД РФ назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
"Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — сказала дипломат.
© Фото : соцсети журналистаНикита Цицаги
© Фото : соцсети журналиста
Никита Цицаги. Архивное фото
Она назвала случившееся с российским журналистом еще одним тяжким преступлением бандеровского режима, "на совести которого многочисленные жизни мирных граждан". При этом Захарова выразила уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.
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"Цицаги находился в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года, публиковал материалы об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и Москве. В июне 2023 года получил премию "Редколлегия" за репортаж из Шебекино "Все горит и ничего нету", — говорится в сообщении ведомства.
МИД выражает искренние соболезнования родным и близким военкора, который погиб, выполняя профессиональный долг, добавила дипломат.
Ранее в воскресенье портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.
В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, указал глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.
Так, на этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.