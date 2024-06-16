https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953283512.html

МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru

МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru - РИА Новости, 16.06.2024

МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru

Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:30

2024-06-16T20:30

2024-06-16T22:37

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мария захарова

юнеско

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. "Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — сказала дипломат.Она назвала случившееся с российским журналистом еще одним тяжким преступлением бандеровского режима, "на совести которого многочисленные жизни мирных граждан". При этом Захарова выразила уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание."Цицаги находился в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года, публиковал материалы об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и Москве. В июне 2023 года получил премию "Редколлегия" за репортаж из Шебекино "Все горит и ничего нету", — говорится в сообщении ведомства.МИД выражает искренние соболезнования родным и близким военкора, который погиб, выполняя профессиональный долг, добавила дипломат.Ранее в воскресенье портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, указал глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.Так, на этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html

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