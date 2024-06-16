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МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
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20:30 16.06.2024 (обновлено: 22:37 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953283512.html
МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru
МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru
Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:30
2024-06-16T22:37
россия
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киев
в мире
донецкая народная республика
мария захарова
юнеско
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. "Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — сказала дипломат.Она назвала случившееся с российским журналистом еще одним тяжким преступлением бандеровского режима, "на совести которого многочисленные жизни мирных граждан". При этом Захарова выразила уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.&quot;Цицаги находился в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года, публиковал материалы об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и Москве. В июне 2023 года получил премию &quot;Редколлегия&quot; за репортаж из Шебекино &quot;Все горит и ничего нету&quot;, — говорится в сообщении ведомства.МИД выражает искренние соболезнования родным и близким военкора, который погиб, выполняя профессиональный долг, добавила дипломат.Ранее в воскресенье портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, указал глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.Так, на этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
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россия, москва, киев, в мире, донецкая народная республика, мария захарова, юнеско, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, нтв (телеканал), донецк
Россия, Москва, Киев, В мире, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Донецк
МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru

МИД РФ назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия требует от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
"Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — сказала дипломат.
© Фото : соцсети журналистаНикита Цицаги
Никита Цицаги - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : соцсети журналиста
Никита Цицаги. Архивное фото
Она назвала случившееся с российским журналистом еще одним тяжким преступлением бандеровского режима, "на совести которого многочисленные жизни мирных граждан". При этом Захарова выразила уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.
«

"Цицаги находился в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года, публиковал материалы об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и Москве. В июне 2023 года получил премию "Редколлегия" за репортаж из Шебекино "Все горит и ничего нету", — говорится в сообщении ведомства.

МИД выражает искренние соболезнования родным и близким военкора, который погиб, выполняя профессиональный долг, добавила дипломат.
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Ранее в воскресенье портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.
В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, указал глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.
Так, на этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru
Вчера, 11:17
 
РоссияМоскваКиевВ миреДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинНТВ (телеканал)Донецк
 
 
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