https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953272193.html

СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru

СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024

СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru

СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:49

2024-06-16T18:49

2024-06-16T18:49

специальная военная операция на украине

россия

угледар

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. "Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следователи примут все возможные меры для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц.

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россия, угледар, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия