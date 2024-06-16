https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953272193.html
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru
СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:49
2024-06-16T18:49
2024-06-16T18:49
специальная военная операция на украине
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угледар
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. "Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следователи примут все возможные меры для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц.
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россия, угледар, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Цицаги