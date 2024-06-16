Рейтинг@Mail.ru
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953272193.html
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru
СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:49
2024-06-16T18:49
специальная военная операция на украине
россия
угледар
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953208873_0:30:1692:981_1920x0_80_0_0_575f203dfcf80c43874d8fec093fdf83.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре. Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. "Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следователи примут все возможные меры для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц.
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953216000.html
россия
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953208873_172:0:1519:1010_1920x0_80_0_0_6e60f07ae866bafc948ac87cb317474f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, угледар, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru

СК установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Цицаги

© Фото : соцсети журналистаНикита Цицаги
Никита Цицаги - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : соцсети журналиста
Никита Цицаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. СК России установит причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги в результате атаки украинских военных в Угледаре.
Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.
"Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи примут все возможные меры для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru
Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала