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Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953216000.html
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram-канале в связи с гибелью при атаке украинских войск военного фотокорреспондента News.ru Никиты... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:17
2024-06-16T11:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
волновахский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
угледар
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram-канале в связи с гибелью при атаке украинских войск военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги. "При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - написал Пушилин. Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.
https://ria.ru/20231123/zhurnalist-1911238450.html
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украина
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донецкая народная республика, украина, волновахский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Волновахский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Угледар
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru

Пушилин выразил соболезнования из-за гибели при атаке ВСУ фотокора Никиты Цицаги

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram-канале в связи с гибелью при атаке украинских войск военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги.
"При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - написал Пушилин.
Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов
23 ноября 2023, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВолновахский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествияУгледар
 
 
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