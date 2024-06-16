https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953216000.html

Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru

Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru - РИА Новости, 16.06.2024

Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram-канале в связи с гибелью при атаке украинских войск военного фотокорреспондента News.ru Никиты... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:17

2024-06-16T11:17

2024-06-16T11:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

волновахский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

угледар

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram-канале в связи с гибелью при атаке украинских войск военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги. "При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - написал Пушилин. Ранее в воскресенье информационный портал News.ru сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.

https://ria.ru/20231123/zhurnalist-1911238450.html

донецкая народная республика

украина

волновахский район

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, волновахский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, угледар