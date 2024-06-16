https://ria.ru/20240616/kontakty-1953271926.html

Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине

Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине

Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:49

2024-06-16T18:49

2024-06-16T18:49

специальная военная операция на украине

совет европы

евросоюз

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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украина

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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. "У нас есть регулярные контакты, и наш посол в Москве открыта для диалога. Каждые две недели у нас проходят контакты с МИД России, и мы продолжим эти контакты после конференции", - сказал он. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из участников встречи это коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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