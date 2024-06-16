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Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/kontakty-1953271926.html
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:49
2024-06-16T18:49
специальная военная операция на украине
совет европы
евросоюз
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
оон
украина
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. "У нас есть регулярные контакты, и наш посол в Москве открыта для диалога. Каждые две недели у нас проходят контакты с МИД России, и мы продолжим эти контакты после конференции", - сказал он. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из участников встречи это коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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совет европы, евросоюз, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, украина, швейцария, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Совет Европы, Евросоюз, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Украина, Швейцария, Россия, В мире
Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине

Кассис: Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.
"У нас есть регулярные контакты, и наш посол в Москве открыта для диалога. Каждые две недели у нас проходят контакты с МИД России, и мы продолжим эти контакты после конференции", - сказал он.
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Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из участников встречи это коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСовет ЕвропыЕвросоюзДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваООНУкраинаШвейцарияРоссияВ мире
 
 
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