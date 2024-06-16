https://ria.ru/20240616/konflikt-1953272683.html

МИД Индии объяснил позицию страны на саммите по Украине в Швейцарии

МИД Индии объяснил позицию страны на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

МИД Индии объяснил позицию страны на саммите по Украине в Швейцарии

Индия не стала подписывать принятые по итогам конференции по Украине в Швейцарии документы, поскольку считает, что мирное разрешение конфликта требует... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:52

2024-06-16T18:52

2024-06-16T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир хохлов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн — РИА Новости. Индия не стала подписывать принятые по итогам конференции по Украине в Швейцарии документы, поскольку считает, что мирное разрешение конфликта требует взаимодействия между его сторонами, заявили в индийском МИД. Конференция по Украине проводилась в Швейцарии 15-16 июня, своих представителей на нее прислали более 90 стран. Итоговое коммюнике отказались подписать представители Индии, а также Армении, Бахрейна, Бразилии, Индонезии, Ливии, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Африки, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Святого престола. "Индийская делегация присутствовала на открытии и закрытии пленарного заседания саммита. Индия не присоединилась ни к какому коммюнике/документу, принятому по итогам этого саммита", - заявили в МИД Индии. Там отметили, что участие Индии в саммите, а также в предыдущих встречах, посвященных украинской формуле мира, "соответствовало последовательному подходу страны к содействию прочному и мирному урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии". "Мы по-прежнему считаем, что такое урегулирование требует искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами в конфликте", - отметили в ведомстве. В этой связи Индия будет продолжать взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, а также со всеми заинтересованными сторонами, чтобы внести свой вклад во все серьезные усилия по скорейшему установлению прочного мира, говорится в сообщении. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее заявил РИА Новости, что идея этой мирной конференции неприемлема для России, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

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в мире, россия, владимир хохлов