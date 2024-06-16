https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953294438.html

Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию - РИА Новости, 16.06.2024

Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

Следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия, сообщил глава украинского МИД Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T23:14

2024-06-16T23:14

2024-06-16T23:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Ранее в воскресенье руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября. "Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны", - приводит слова Кулебы издание "Страна". Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать. "Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", - подчеркнул Кулеба. При этом он отметил, что позиции Запада и глобального Юга различаются. "Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти (Украине - ред.). Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - отметил глава МИД Украины. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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