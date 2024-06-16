https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953273595.html

Рогов назвал конференцию по Украине полным провалом Запада

Рогов назвал конференцию по Украине полным провалом Запада - РИА Новости, 16.06.2024

Рогов назвал конференцию по Украине полным провалом Запада

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:58

2024-06-16T18:58

2024-06-16T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал полным провалом коллективного Запада прошедшую в Швейцарии конференцию по Украине. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. "Это полный провал коллективного Запада, и, в частности, англосаксов. Всего в современном мире насчитывается 241 государство и зависимая территория. В конференции в Швейцарии приняли участие 91 государство Западного блока и зависимых от них территорий, а за резолюцию проголосовали 80 участников данной конференции. При этом население 11 государств, не подписавших итоговую декларацию, на двести миллионов человек больше, чем 80 подписавших. А если мы говорим о мире в целом, то свыше двух третьих населения всего мира не поддерживает то, что продавливали США на саммите", - сказал Рогов РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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