В Госдуме заявили, что конференция по Украине обернулась расколом
Депутат Госдумы Белик заявил, что конференция в Швейцарии обернулась расколом
Здание Государственной думы России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, показала раскол в мире относительно урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.
"Единогласно не получилось. Раскол произошел еще до самой конференции. Саммит в Швейцарии по сути показал, что мысли Зеленского о всемирной поддержке, мягко говоря, далеки от реальности. Те, кому моральные убеждения не позволяют идти против реальности, либо вообще проигнорировали саммит, либо отказались подписывать заведомо нелегитимный документ", - сказал Белик агентству.
По его словам, Зеленский надеялся, что лидеры коллективного Запада грохнут кулаком по столу и призовут Россию за все ответить, а весь мир, умываясь слезами умиления, будет вторить его заявлениям.
"Но вышло чуть по-иному. Послушали все, а вот согласились не все. Конференция показала, что доверие к Зеленскому довольно опосредованное, необходимость присутствия России на подобных мероприятиях поддерживают полностью все страны участники, хотя некоторые из них в этом не признаются, так как коллективные обязательства мешают", - сказал депутат.
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта в стране.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".