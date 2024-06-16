https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953252817.html
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2024
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:18
2024-06-16T16:18
2024-06-16T16:18
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. "Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, швейцария, россия, владимир путин, михаил подоляк, джо байден, запорожская аэс, магатэ, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Джо Байден, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Евросоюз
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
Участники конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – РИА Новости.
Совместное коммюнике
по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.
"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.