https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953252817.html

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2024

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:18

2024-06-16T16:18

2024-06-16T16:18

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. "Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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Ольга Фомченкова

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