https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953236391.html

Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине

Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что РФ должна была принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:12

2024-06-16T14:12

2024-06-16T14:12

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ГААГА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что РФ должна была принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. "Эта встреча посылает сильный сигнал (президенту РФ Владимиру) Путину. Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь и я полностью с этим согласен", — сказал Рютте в ходе конференции в швейцарском Бюргенштоке. Трансляция велась на сайте мероприятия. При этом он отметил, что послание России заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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