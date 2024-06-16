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На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле
На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле
На швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы “Москва... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:54
2024-06-16T13:54
2024-06-16T14:34
специальная военная операция на украине
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. На швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину.“На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - сказал он.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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украина, в мире, швейцария, россия, павел зарубин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Швейцария, Россия, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле
Песков: на конференции по Украине не будет поисков мирного урегулирования