https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953233832.html

На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле

На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024

На конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявили в Кремле

На швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы “Москва... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:54

2024-06-16T13:54

2024-06-16T14:34

специальная военная операция на украине

украина

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павел зарубин

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. На швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину.“На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - сказал он.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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украина, в мире, швейцария, россия, павел зарубин, дмитрий песков