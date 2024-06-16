https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953208239.html
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира, заявил Сийярто
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.06.2024
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира, заявил Сийярто
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет установления мира, поскольку на ней не представлена Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:57
2024-06-16T09:57
2024-06-16T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
россия
петер сийярто
джо байден
си цзиньпин
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет установления мира, поскольку на ней не представлена Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который представляет на конференции свою страну. "Мы всегда очень ценили усилия Швейцарии по достижению мира и сейчас ценим. В то же время, если честно: мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны. В эти выходные этого не удастся(-лось)", - написал Сийярто в соцсети перед отправлением в Швейцарию. Глава венгерского МИД призвал к "настоящим, содержательным переговорам" и отметил, что усилия, потраченные на поставки оружия, следовало бы направить на установление мира. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, швейцария, украина, россия, петер сийярто, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Петер Сийярто, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: конференция по Украине без России не достигнет мира
БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет установления мира, поскольку на ней не представлена Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который представляет на конференции свою страну.
"Мы всегда очень ценили усилия Швейцарии по достижению мира и сейчас ценим. В то же время, если честно: мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны. В эти выходные этого не удастся(-лось)", - написал Сийярто в соцсети перед отправлением в Швейцарию.
Глава венгерского МИД призвал к "настоящим, содержательным переговорам" и отметил, что усилия, потраченные на поставки оружия, следовало бы направить на установление мира.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн
, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС
, Совет Европы
и ООН
. Президент США Джо Байден
, а также председатель КНР Си Цзиньпин
и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.