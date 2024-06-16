https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185950.html
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон - РИА Новости, 16.06.2024
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Участники встречи в Швейцарии считают, что достижение мира на Украине требует вовлечения и диалога всех сторон конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T01:50
2024-06-16T01:50
2024-06-16T01:59
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Участники встречи в Швейцарии считают, что достижение мира на Украине требует вовлечения и диалога всех сторон конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления по итогам саммита. "Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - приводит агентство выдержку из проекта заявления. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953181885.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html
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украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон, в мире
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СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон