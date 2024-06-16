СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине
Reuters: в коммюнике саммита в Швейцарии есть тезис о контроле Украины над ЗАЭС
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС, критической важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также призыв об освобождении пленных, передает агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении черновик документа.
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"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины", — говорится в сообщении агентства.
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По информации Рейтер, в проекте коммюнике говорится о критической важности "свободного, полного и безопасного" коммерческого судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях. "Нападения на торговые суда в портах,... а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру, являются неприемлемыми", — приводит агентство выдержку из проекта заявления.
"Все военнопленные должны быть освобождены... все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину", — говорится в другой выдержке.
По данным Reuters, проект коммюнике содержит заявление о недопустимости любых угроз применения ядерного оружия или его использования в контексте конфликта на Украине.
Отмечается, что в готовящемся коммюнике страны-участницы саммита подчеркивают приверженность соблюдению международного права, в том числе Устава ООН. Страны также призывают "воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину".
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По данным агентства, проект датирован 13 июня. Итоговое коммюнике будет обнародовано в воскресенье по завершении двухдневного саммита.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвуют в конференции.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвуют в конференции.