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СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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01:12 16.06.2024 (обновлено: 08:34 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине
Проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС, критической важности свободного коммерческого судоходства... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T01:12
2024-06-16T08:34
в мире
украина
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
оон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС, критической важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также призыв об освобождении пленных, передает агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении черновик документа.&quot;Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины&quot;, — говорится в сообщении агентства.По информации Рейтер, в проекте коммюнике говорится о критической важности "свободного, полного и безопасного" коммерческого судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях. "Нападения на торговые суда в портах,... а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру, являются неприемлемыми", — приводит агентство выдержку из проекта заявления."Все военнопленные должны быть освобождены... все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину", — говорится в другой выдержке.По данным Reuters, проект коммюнике содержит заявление о недопустимости любых угроз применения ядерного оружия или его использования в контексте конфликта на Украине. Отмечается, что в готовящемся коммюнике страны-участницы саммита подчеркивают приверженность соблюдению международного права, в том числе Устава ООН. Страны также призывают "воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину".По данным агентства, проект датирован 13 июня. Итоговое коммюнике будет обнародовано в воскресенье по завершении двухдневного саммита.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвуют в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20230919/zayavlenie-1897416307.html
https://ria.ru/20231206/aes-1914194323.html
https://ria.ru/20240613/zaes-1952649207.html
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в мире, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, запорожская аэс, евросоюз
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Запорожская АЭС, Евросоюз
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине

Reuters: в коммюнике саммита в Швейцарии есть тезис о контроле Украины над ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС, критической важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также призыв об освобождении пленных, передает агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении черновик документа.
«

"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины", — говорится в сообщении агентства.

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По информации Рейтер, в проекте коммюнике говорится о критической важности "свободного, полного и безопасного" коммерческого судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях. "Нападения на торговые суда в портах,... а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру, являются неприемлемыми", — приводит агентство выдержку из проекта заявления.
"Все военнопленные должны быть освобождены... все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину", — говорится в другой выдержке.
По данным Reuters, проект коммюнике содержит заявление о недопустимости любых угроз применения ядерного оружия или его использования в контексте конфликта на Украине.
Отмечается, что в готовящемся коммюнике страны-участницы саммита подчеркивают приверженность соблюдению международного права, в том числе Устава ООН. Страны также призывают "воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину".
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По данным агентства, проект датирован 13 июня. Итоговое коммюнике будет обнародовано в воскресенье по завершении двухдневного саммита.

Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвуют в конференции.
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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