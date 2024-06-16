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Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев - РИА Новости, 16.06.2024
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20:15 16.06.2024 (обновлено: 20:16 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/konferentsiya--1953282403.html
Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев
Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев - РИА Новости, 16.06.2024
Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев
Конференция в Швейцарии по Украине закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:15
2024-06-16T20:16
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Конференция по "формуле мира" в Швейцарии, по сути, закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Он добавил, что участники конференции, организованной Владимиром Зеленским, утратившим легитимность, сразу отказались обсуждать мирную инициативу президента РФ Владимира Путина. "Тем самым они полностью обнулили заявленный смысл своего пребывания в Швейцарии. Впрочем, уже ультимативный характер коммюнике, подписанного к тому же не всеми участниками, говорит сам за себя – это не "формула мира", а формула продолжения войны. Именно для этого и собрались у подножия Альп цинично улыбающиеся господа", - написал парламентарий.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, швейцария, украина, россия, василий пискарев, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Василий Пискарев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев

Пискарев: конференция в Швейцарии закончилась досрочно под нацистские выкрики

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Конференция по "формуле мира" в Швейцарии, по сути, закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Вчера, 16:53
Он добавил, что участники конференции, организованной Владимиром Зеленским, утратившим легитимность, сразу отказались обсуждать мирную инициативу президента РФ Владимира Путина.
"Тем самым они полностью обнулили заявленный смысл своего пребывания в Швейцарии. Впрочем, уже ультимативный характер коммюнике, подписанного к тому же не всеми участниками, говорит сам за себя – это не "формула мира", а формула продолжения войны. Именно для этого и собрались у подножия Альп цинично улыбающиеся господа", - написал парламентарий.
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В миреШвейцарияУкраинаРоссияВасилий ПискаревВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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