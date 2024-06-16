https://ria.ru/20240616/konferentsiya--1953282403.html

Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев

Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев - РИА Новости, 16.06.2024

Конференция в Швейцарии закончилась под нацистские выкрики, заявил Пискарев

Конференция в Швейцарии по Украине закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:15

2024-06-16T20:15

2024-06-16T20:16

в мире

швейцария

украина

россия

василий пискарев

владимир зеленский

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Конференция по "формуле мира" в Швейцарии, по сути, закончилась досрочно под нацистские выкрики на фотографировании", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Он добавил, что участники конференции, организованной Владимиром Зеленским, утратившим легитимность, сразу отказались обсуждать мирную инициативу президента РФ Владимира Путина. "Тем самым они полностью обнулили заявленный смысл своего пребывания в Швейцарии. Впрочем, уже ультимативный характер коммюнике, подписанного к тому же не всеми участниками, говорит сам за себя – это не "формула мира", а формула продолжения войны. Именно для этого и собрались у подножия Альп цинично улыбающиеся господа", - написал парламентарий.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, украина, россия, василий пискарев, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф