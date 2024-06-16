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Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 16.06.2024 (обновлено: 23:47 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kommyunike-1953292670.html
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T22:37
2024-06-16T23:47
в мире
ирак
иордания
украина
специальная военная операция на украине
луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
россия
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — РИА Новости. Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета Швейцарии.Изначально эти государства представили на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию. Позднее список обновили, исключив из него Ирак и Иорданию. При этом причины отзыва подписей не указываются.Ранее сообщалось, что в число отказавшихся подписывать коммюнике также вошли члены БРИКС — а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, и, кроме того, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.Святой Престол, как уточнили РИА Новости в ватиканской Службе печати, не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.Таким образом, декларацию подписали 78 из 91 страны, присутствовавшей на мероприятии. Согласно тексту, участники саммита призывают:Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 91 страна и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, ирак, иордания, украина, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, россия, джо байден, запорожская аэс, евросоюз, совет европы, владимир путин, брикс
В мире, Ирак, Иордания, Украина, Специальная военная операция на Украине, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, Россия, Джо Байден, Запорожская АЭС, Евросоюз, Совет Европы, Владимир Путин, БРИКС

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — РИА Новости. Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета Швейцарии.
Изначально эти государства представили на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию. Позднее список обновили, исключив из него Ирак и Иорданию. При этом причины отзыва подписей не указываются.
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Ранее сообщалось, что в число отказавшихся подписывать коммюнике также вошли члены БРИКС — а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, и, кроме того, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.
Святой Престол, как уточнили РИА Новости в ватиканской Службе печати, не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.
Таким образом, декларацию подписали 78 из 91 страны, присутствовавшей на мероприятии.
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Согласно тексту, участники саммита призывают:
  • вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС;
  • обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях;
  • освободить всех военнопленных с обеих сторон;
  • вернуть на Украину всех "депортированных и незаконно перемещенных детей" и других "незаконно задержанных" гражданских лиц.
Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 91 страна и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
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Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИракИорданияУкраинаЛуис Инасиу Лула да СилваСи ЦзиньпинРоссияДжо БайденЗапорожская АЭСЕвросоюзСовет ЕвропыВладимир ПутинБРИКС
 
 
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