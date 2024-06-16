https://ria.ru/20240616/kommyunike-1953292670.html

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T22:37

2024-06-16T22:37

2024-06-16T23:47

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — РИА Новости. Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета Швейцарии.Изначально эти государства представили на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию. Позднее список обновили, исключив из него Ирак и Иорданию. При этом причины отзыва подписей не указываются.Ранее сообщалось, что в число отказавшихся подписывать коммюнике также вошли члены БРИКС — а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, и, кроме того, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.Святой Престол, как уточнили РИА Новости в ватиканской Службе печати, не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.Таким образом, декларацию подписали 78 из 91 страны, присутствовавшей на мероприятии. Согласно тексту, участники саммита призывают:Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 91 страна и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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