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Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис - РИА Новости, 16.06.2024
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:25
2024-06-16T04:25
2024-06-16T05:53
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности.По словам Карлсона, Демократическая партия США использует президента Джо Байдена в качестве "инструмента" и уже "убрала" бы его, если бы был надежный вице-президент, к которому народ бы не испытывал ненависти. При этом, как отметил журналист, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем Байден. "Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", — заявил Карлсон, отвечая на вопрос зрителя в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker), видео опубликовано на сайте журналиста.
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в мире, сша, такер карлсон, камала харрис, джо байден
В мире, США, Такер Карлсон, Камала Харрис, Джо Байден
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Такер Карлсон: вице-президент США Харрис глупа и не осознает некомпетентность
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Американский журналист Такер Карлсон заявил
, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности.
По словам Карлсона, Демократическая партия США использует президента Джо Байдена в качестве "инструмента" и уже "убрала" бы его, если бы был надежный вице-президент, к которому народ бы не испытывал ненависти. При этом, как отметил журналист, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем Байден.
"Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", — заявил Карлсон, отвечая на вопрос зрителя в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker), видео опубликовано на сайте журналиста.