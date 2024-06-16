Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 16.06.2024 (обновлено: 05:53 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kharris-1953190707.html
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис - РИА Новости, 16.06.2024
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:25
2024-06-16T05:53
в мире
сша
такер карлсон
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575771505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae849c5887ca130d1271a6fa1046ffa3.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности.По словам Карлсона, Демократическая партия США использует президента Джо Байдена в качестве "инструмента" и уже "убрала" бы его, если бы был надежный вице-президент, к которому народ бы не испытывал ненависти. При этом, как отметил журналист, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем Байден. "Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", — заявил Карлсон, отвечая на вопрос зрителя в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker), видео опубликовано на сайте журналиста.
https://ria.ru/20240530/bayden-1949248315.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575771505_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bad14f45997e6cd4c616a044430c3cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, такер карлсон, камала харрис, джо байден
В мире, США, Такер Карлсон, Камала Харрис, Джо Байден
Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Камалы Харрис

Такер Карлсон: вице-президент США Харрис глупа и не осознает некомпетентность

© AP Photo / Carolyn KasterВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вице-президент США Камала Харрис глупа и не осознает недостаток своей квалификации для занимаемой должности.
По словам Карлсона, Демократическая партия США использует президента Джо Байдена в качестве "инструмента" и уже "убрала" бы его, если бы был надежный вице-президент, к которому народ бы не испытывал ненависти. При этом, как отметил журналист, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем Байден.
"Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", — заявил Карлсон, отвечая на вопрос зрителя в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker), видео опубликовано на сайте журналиста.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис
30 мая, 01:34
 
В миреСШАТакер КарлсонКамала ХаррисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала