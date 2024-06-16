https://ria.ru/20240616/izrail-1953190238.html

Израиль атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 16.06.2024

Израиль атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана

Израильские истребители в субботу нанесли удары по нескольким объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T04:11

2024-06-16T04:11

2024-06-16T04:50

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ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израильские истребители в субботу нанесли удары по нескольким объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим объектам в районе (города - ред.) Айтарун, в том числе по складу с оружием и военному сооружению", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что удары были также нанесены по инфраструктуре движения в районе населенного пункта Чихине, а также по военному объекту в районе Айта-аш-Шаб на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240605/khezbolla-1950719342.html

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году