https://ria.ru/20240616/initsiativa-1953246208.html

В Белом доме прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине

В Белом доме прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

В Белом доме прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе конференции по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:28

2024-06-16T15:28

2024-06-16T15:32

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе конференции по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива якобы противоречит здравому смыслу, при этом убедительных аргументов он не привел.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения"."Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу", - заявил Салливан. Трансляция выступления велась на сайте швейцарского МИДа.Салливан обосновал свое утверждение тем, что в рамках инициативы Путина Украина якобы должна не только отказаться от территории, которую "сейчас оккупировала Россия", но и также должна покинуть "дополнительную украинскую суверенную территорию", игнорируя тот факт, что Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приехали. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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совет европы, евросоюз, оон, владимир путин, джейк салливан, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, россия, в мире