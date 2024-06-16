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"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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14:37 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html
"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине
"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине
Участники саммита по Украине в Швецарии знают, что все уже кончено, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:37
в мире
швейцария
украина
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олаф шольц
камала харрис
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине в Швецарии знают, что все уже кончено, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на Титанике. Они все знают, что все кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку", — написал он.В воскресенье стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии. Ранее аналогично поступила вице-президент США Камала Харрис.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в саммите.Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский, германия, сша, олаф шольц, камала харрис, джо байден, евросоюз, совет европы
В мире, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Германия, США, Олаф Шольц, Камала Харрис, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы
"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине

Дотком: на конференции по Украине знают, что все кончено

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине в Швецарии знают, что все уже кончено, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на Титанике. Они все знают, что все кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку", — написал он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
12:34
В воскресенье стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии. Ранее аналогично поступила вице-президент США Камала Харрис.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в саммите.
Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
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В миреШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийГерманияСШАОлаф ШольцКамала ХаррисДжо БайденЕвросоюзСовет Европы
 
 
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