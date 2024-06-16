https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html

"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине

"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине

Участники саммита по Украине в Швецарии знают, что все уже кончено, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:37

в мире

швейцария

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сша

олаф шольц

камала харрис

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине в Швецарии знают, что все уже кончено, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на Титанике. Они все знают, что все кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку", — написал он.В воскресенье стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии. Ранее аналогично поступила вице-президент США Камала Харрис.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в саммите.Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/kisida-1953226121.html

https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

швейцария

украина

германия

сша

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