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В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.06.2024
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17:35 16.06.2024 (обновлено: 19:57 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html
В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля
В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.06.2024
В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля
В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:35
2024-06-16T19:57
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
тель-авив
салах-эд-дин (мухафаза)
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КАИР, 16 июн — РИА Новости. В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава."В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 41 погибший и 102 пострадавших", — говорится в заявлении.По данным ведомства, общее число жертв выросло до 37 337, а раненых — до 85,3 тысячи.Ранее в воскресенье ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных "тактических пауз" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, более 200 граждан оказались в заложниках.В ответ ЦАХАЛ начал в анклаве операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной этой территории. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы израильской армии проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html
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израиль
рафах (провинция)
тель-авив
салах-эд-дин (мухафаза)
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, тель-авив, салах-эд-дин (мухафаза)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Тель-Авив, Салах-эд-Дин (мухафаза)
В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля

Минздрав Газы: 41 человек погиб и 102 пострадали за сутки из-за ударов Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 16 июн — РИА Новости. В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 41 погибший и 102 пострадавших", — говорится в заявлении.
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России
11 июня, 21:38
По данным ведомства, общее число жертв выросло до 37 337, а раненых — до 85,3 тысячи.
Ранее в воскресенье ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных "тактических пауз" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
10 июня, 23:38
Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, более 200 граждан оказались в заложниках.
В ответ ЦАХАЛ начал в анклаве операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной этой территории. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
15 июня, 13:56
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы израильской армии проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части.
МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНТель-АвивСалах-эд-Дин (мухафаза)
 
 
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