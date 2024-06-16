https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html

В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля

В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.06.2024

В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля

В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:35

2024-06-16T17:35

2024-06-16T19:57

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

тель-авив

салах-эд-дин (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

КАИР, 16 июн — РИА Новости. В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава."В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 41 погибший и 102 пострадавших", — говорится в заявлении.По данным ведомства, общее число жертв выросло до 37 337, а раненых — до 85,3 тысячи.Ранее в воскресенье ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных "тактических пауз" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, более 200 граждан оказались в заложниках.В ответ ЦАХАЛ начал в анклаве операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной этой территории. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы израильской армии проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html

https://ria.ru/20240610/rezolyutsiya-1952076073.html

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

https://ria.ru/20240616/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

тель-авив

салах-эд-дин (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, тель-авив, салах-эд-дин (мухафаза)