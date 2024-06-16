В Газе заявили о гибели более 40 человек за сутки из-за ударов Израиля
Минздрав Газы: 41 человек погиб и 102 пострадали за сутки из-за ударов Израиля
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 16 июн — РИА Новости. В секторе Газа более 40 человек погибли за сутки из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил Минздрав анклава.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 41 погибший и 102 пострадавших", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, общее число жертв выросло до 37 337, а раненых — до 85,3 тысячи.
Ранее в воскресенье ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных "тактических пауз" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.
Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, более 200 граждан оказались в заложниках.
В ответ ЦАХАЛ начал в анклаве операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной этой территории. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы израильской армии проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части.
МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.