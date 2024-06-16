https://ria.ru/20240616/fsin-1953206303.html
Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО
Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО, сообщает ФСИН России в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:34
2024-06-16T09:34
2024-06-16T11:00
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО, сообщает ФСИН России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. В ведомстве отметили, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая."В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240616/dvizhenie-1953206191.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО
Центральный аппарат ФСИН направил сотрудников в СИЗО, где захватили заложников