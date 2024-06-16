https://ria.ru/20240616/fsin-1953206303.html

Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО

Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Во ФСИН прокомментировали сообщения о захвате заложников в ростовском СИЗО

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО, сообщает ФСИН России в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:34

2024-06-16T09:34

2024-06-16T11:00

происшествия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО, сообщает ФСИН России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. В ведомстве отметили, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая."В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240616/dvizhenie-1953206191.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо