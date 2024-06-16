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Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой - РИА Новости, 16.06.2024
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00:55 16.06.2024 (обновлено: 11:22 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/finlyandiya-1953184823.html
Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой
Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой - РИА Новости, 16.06.2024
Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой
Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на саммите по Украине в Швейцарии обвинил Россию во "вторжении" в страну во время Второй мировой войны, РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:55
2024-06-16T11:22
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на саммите по Украине в Швейцарии обвинил Россию во "вторжении" в страну во время Второй мировой войны, видео опубликовал вещатель Yle.По словам Стубба, "многие из нас обеспокоены" тем, что Финляндия имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн."Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — утверждает он.Во время Второй мировой войны Финляндия выступила союзником нацистской Германии. В 1941 году финнам удалось оккупировать значительную часть Советской Карелии и блокировать Ленинград с севера. Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве.В Финляндии участие страны в нападении на СССР вместе с Германией называют "войной-продолжением" советско-финской войны 1939-1940 годов (Зимней войны).
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в мире, финляндия, россия, украина
В мире, Финляндия, Россия, Украина
Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении в годы Второй мировой

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на саммите по Украине в Швейцарии обвинил Россию во "вторжении" в страну во время Второй мировой войны, видео опубликовал вещатель Yle.
По словам Стубба, "многие из нас обеспокоены" тем, что Финляндия имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — утверждает он.
Во время Второй мировой войны Финляндия выступила союзником нацистской Германии. В 1941 году финнам удалось оккупировать значительную часть Советской Карелии и блокировать Ленинград с севера. Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве.
В Финляндии участие страны в нападении на СССР вместе с Германией называют "войной-продолжением" советско-финской войны 1939-1940 годов (Зимней войны).
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