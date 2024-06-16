https://ria.ru/20240616/ekstremizm-1953237886.html

В ГД предположили, что в системе ФСИН отсутствует профилактика экстремизма

В ГД предположили, что в системе ФСИН отсутствует профилактика экстремизма - РИА Новости, 16.06.2024

В ГД предположили, что в системе ФСИН отсутствует профилактика экстремизма

Захват заложников в СИЗО в Ростовской области может быть результатом отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:25

2024-06-16T14:25

2024-06-16T14:25

происшествия

ростовская область

россия

александр хинштейн

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Захват заложников в СИЗО в Ростовской области может быть результатом отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Об этом он написал в Telegram-канале.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. "Захват заложников в ростовском СИЗО - это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты", - написал Хинштейн. Он добавил, что акция могла быть спланирована заранее. "Только вдумайтесь - у террористов (!) в СИЗО (!) есть мобильные телефоны(!). Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди? Сотрудники УФСИН сейчас буквально дают несостоявшимся в прошлый раз террористам второй шанс", - написал Хинштейн. Он напомнил, что раннее уже обращал внимание на проблему зеленых зон. По мнению депутата, с учетом актуальности террористической угрозы, нужно продолжить работу в этом направлении, а руководству ФСИН — сделать выводы. "И да, за случившееся - многим придется ответить своими погонами", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T14:25 true PT0M19S

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происшествия, ростовская область, россия, александр хинштейн, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, захват заложников в ростовском сизо