https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html
В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек
В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 16.06.2024
В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек
Погиб водитель легкового автомобиля, а также двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:59
2024-06-16T18:59
2024-06-16T18:59
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Погиб водитель легкового автомобиля, а также двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Раннее дептранс сообщал, что несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра. "Водитель грузового автомобиля в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение в легковым автомобилем "Форд Мондео", который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с двумя транспортными средствами. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. - водитель автомобиля "Форд". Также есть двое пострадавших", - говорится в сообщении ведомства. Пострадали водитель одного из грузовиков и женщина-пассажир "Лады", с которой произошло столкновение на встречной полосе, уточняется в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, москва
В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек
На Варшавском шоссе в Москве в ДТП с грузовиком погиб человек
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Погиб водитель легкового автомобиля, а также двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
Раннее дептранс сообщал, что несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра.
"Водитель грузового автомобиля в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение в легковым автомобилем "Форд Мондео", который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с двумя транспортными средствами. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. - водитель автомобиля "Форд". Также есть двое пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадали водитель одного из грузовиков и женщина-пассажир "Лады", с которой произошло столкновение на встречной полосе, уточняется в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.