https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html

В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек

В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 16.06.2024

В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек

Погиб водитель легкового автомобиля, а также двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:59

2024-06-16T18:59

2024-06-16T18:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Погиб водитель легкового автомобиля, а также двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Москве на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Раннее дептранс сообщал, что несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра. "Водитель грузового автомобиля в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение в легковым автомобилем "Форд Мондео", который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с двумя транспортными средствами. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. - водитель автомобиля "Форд". Также есть двое пострадавших", - говорится в сообщении ведомства. Пострадали водитель одного из грузовиков и женщина-пассажир "Лады", с которой произошло столкновение на встречной полосе, уточняется в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва