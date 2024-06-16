Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 16.06.2024 (обновлено: 12:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/dtp-1953220091.html
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 16.06.2024
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками
Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:52
2024-06-16T12:07
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953221641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70bcd25e93880fc203b52950b77c649c.jpg
ХАБАРОВСК, 16 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале. "В воскресенье, 16 июня, днем на 162 километре автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в районе поселка Пивань произошло столкновение двух авто... В результате происшествия погибли не только водители Toyota Crown и Toyota Allion, но и семилетний мальчик (пассажир Toyota Allion)", - сообщает ГИБДД края. По данным госавтоинспекции, водитель Toyota Crown, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, выехал на "встречку" и столкнулся с Toyota Allion, которая отлетела в кювет и загорелась. Третьим участником происшествия стала Toyota Wish, пятилетний пассажир которой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он в момент ДТП находился в детском кресле, уточняет ГИБДД края. Также госпитализирована с переломами женщина, пассажирка Toyota Allion. Как уточняет прокуратура Хабаровского края, в аварии травмы получила еще одна женщина, ее также доставили в больницу. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следственное управление сообщает также, что авария произошла из-за возможной технической неисправности колеса у Toyota Crown. Сотрудники районной госавтоинспекции регулируют реверсивное движение в месте происшествия.
https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953221641_0:0:968:725_1920x0_80_0_0_eedc0de6d7b0c2429fad037c7b094134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, хабаровск
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП, в том числе семилетний ребенок

© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте ДТП в Хабаровском крае
На месте ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
"В воскресенье, 16 июня, днем на 162 километре автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в районе поселка Пивань произошло столкновение двух авто... В результате происшествия погибли не только водители Toyota Crown и Toyota Allion, но и семилетний мальчик (пассажир Toyota Allion)", - сообщает ГИБДД края.
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице
Вчера, 03:37
По данным госавтоинспекции, водитель Toyota Crown, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, выехал на "встречку" и столкнулся с Toyota Allion, которая отлетела в кювет и загорелась. Третьим участником происшествия стала Toyota Wish, пятилетний пассажир которой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он в момент ДТП находился в детском кресле, уточняет ГИБДД края. Также госпитализирована с переломами женщина, пассажирка Toyota Allion.
Как уточняет прокуратура Хабаровского края, в аварии травмы получила еще одна женщина, ее также доставили в больницу. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Следственное управление сообщает также, что авария произошла из-за возможной технической неисправности колеса у Toyota Crown.
Сотрудники районной госавтоинспекции регулируют реверсивное движение в месте происшествия.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка
2 июня, 22:07
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала