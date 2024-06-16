https://ria.ru/20240616/dtp-1953220091.html

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 16.06.2024

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками

Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:52

2024-06-16T11:52

2024-06-16T12:07

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 16 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале. "В воскресенье, 16 июня, днем на 162 километре автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в районе поселка Пивань произошло столкновение двух авто... В результате происшествия погибли не только водители Toyota Crown и Toyota Allion, но и семилетний мальчик (пассажир Toyota Allion)", - сообщает ГИБДД края. По данным госавтоинспекции, водитель Toyota Crown, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, выехал на "встречку" и столкнулся с Toyota Allion, которая отлетела в кювет и загорелась. Третьим участником происшествия стала Toyota Wish, пятилетний пассажир которой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он в момент ДТП находился в детском кресле, уточняет ГИБДД края. Также госпитализирована с переломами женщина, пассажирка Toyota Allion. Как уточняет прокуратура Хабаровского края, в аварии травмы получила еще одна женщина, ее также доставили в больницу. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следственное управление сообщает также, что авария произошла из-за возможной технической неисправности колеса у Toyota Crown. Сотрудники районной госавтоинспекции регулируют реверсивное движение в месте происшествия.

https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html

https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, хабаровск