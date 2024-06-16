В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с двумя иномарками
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП, в том числе семилетний ребенок
ХАБАРОВСК, 16 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в Хабаровском крае при столкновении двух иномарок днем в воскресенье, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
"В воскресенье, 16 июня, днем на 162 километре автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в районе поселка Пивань произошло столкновение двух авто... В результате происшествия погибли не только водители Toyota Crown и Toyota Allion, но и семилетний мальчик (пассажир Toyota Allion)", - сообщает ГИБДД края.
По данным госавтоинспекции, водитель Toyota Crown, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, выехал на "встречку" и столкнулся с Toyota Allion, которая отлетела в кювет и загорелась. Третьим участником происшествия стала Toyota Wish, пятилетний пассажир которой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он в момент ДТП находился в детском кресле, уточняет ГИБДД края. Также госпитализирована с переломами женщина, пассажирка Toyota Allion.
Как уточняет прокуратура Хабаровского края, в аварии травмы получила еще одна женщина, ее также доставили в больницу. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Следственное управление сообщает также, что авария произошла из-за возможной технической неисправности колеса у Toyota Crown.
Сотрудники районной госавтоинспекции регулируют реверсивное движение в месте происшествия.
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