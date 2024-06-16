Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ 5 раз за полчаса обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно информации представительства, с 10.45 по 11.15 украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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