https://ria.ru/20240616/donetsk-1953219933.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 16.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за 30 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:51

2024-06-16T11:51

2024-06-16T11:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно информации представительства, с 10.45 по 11.15 украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, вооруженные силы украины