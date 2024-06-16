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Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/dogovorennosti-1953229873.html
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров - РИА Новости, 16.06.2024
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
Договоренности по Украине - это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учет реалий, так будет и в этот раз, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:14
2024-06-16T13:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Договоренности по Украине - это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учет реалий, так будет и в этот раз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия1". "Договоренности на бумаге - это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет и в этот раз", - сказал он. Песков добавил, что нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам. "Очень сложная система - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", - сказал он.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров

Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных экспертных переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Договоренности по Украине - это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учет реалий, так будет и в этот раз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия1".
"Договоренности на бумаге - это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет и в этот раз", - сказал он.
Песков добавил, что нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам. "Очень сложная система - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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