https://ria.ru/20240616/dogovorennosti-1953229873.html
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров - РИА Новости, 16.06.2024
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
Договоренности по Украине - это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учет реалий, так будет и в этот раз, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:14
2024-06-16T13:14
2024-06-16T13:14
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Договоренности по Украине - это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учет реалий, так будет и в этот раз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия1". "Договоренности на бумаге - это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет и в этот раз", - сказал он. Песков добавил, что нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам. "Очень сложная система - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", - сказал он.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных экспертных переговоров