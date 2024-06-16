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Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери - РИА Новости, 16.06.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о конфликте, переросшем в драку, у торгового центра... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:07
2024-06-16T14:07
2024-06-16T14:08
происшествия
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тверь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о конфликте, переросшем в драку, у торгового центра в Твери, сообщается в Telegram-канале СК. "В социальных медиа сообщалось, что 15 июня текущего года у одного из торговых центров города Твери между мигрантами произошёл конфликт, переросший в драку. При этом, как отмечается, также были слышны выстрелы", - говорится в сообщении. Отмечается, что региональное следственное управление СК организовало доследственную проверку. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Тугаеву Т.Д. (Тугаев Тугай Джабраилович – ред.) возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования", - подчеркивает СК.
https://ria.ru/20240528/bastrykin-1949024826.html
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происшествия, россия, тверь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери