https://ria.ru/20240616/delo-1953235889.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери - РИА Новости, 16.06.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о конфликте, переросшем в драку, у торгового центра... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:07

2024-06-16T14:07

2024-06-16T14:08

происшествия

россия

тверь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о конфликте, переросшем в драку, у торгового центра в Твери, сообщается в Telegram-канале СК. "В социальных медиа сообщалось, что 15 июня текущего года у одного из торговых центров города Твери между мигрантами произошёл конфликт, переросший в драку. При этом, как отмечается, также были слышны выстрелы", - говорится в сообщении. Отмечается, что региональное следственное управление СК организовало доследственную проверку. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Тугаеву Т.Д. (Тугаев Тугай Джабраилович – ред.) возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования", - подчеркивает СК.

https://ria.ru/20240528/bastrykin-1949024826.html

россия

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происшествия, россия, тверь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)