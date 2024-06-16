Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 16.06.2024 (обновлено: 12:56 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/deklaratsiya-1953226718.html
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии
Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:45
2024-06-16T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита... Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Швейцария
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

Глава МИД Украины Кулеба: текст декларации по саммиту в Швейцарии готов

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита... Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
06:02
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий КулебаШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала