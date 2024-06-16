https://ria.ru/20240616/deklaratsiya-1953226718.html
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии
Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:45
2024-06-16T12:45
2024-06-16T12:56
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита... Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Швейцария
Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии
Глава МИД Украины Кулеба: текст декларации по саммиту в Швейцарии готов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, позиции Киева учтены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись заявления опубликовал украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале
.
"По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита... Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.