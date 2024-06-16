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Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 16.06.2024 (обновлено: 14:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953234260.html
Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области
Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024
Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области
Создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов Киевского режима, заявил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:59
2024-06-16T14:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов Киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в Telegram-канале корреспондента."По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, безопасность, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области

Песков: буферная зона в Харьковской области обезопасит регионы РФ от обстрелов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" в Харьковской области
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов Киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в Telegram-канале корреспондента.
"По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится", - сказал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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