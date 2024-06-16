https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953234260.html

Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области

Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024

Песков назвал цель создания буферной зоны в Харьковской области

Создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов Киевского режима, заявил... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:59

2024-06-16T13:59

2024-06-16T14:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов Киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в Telegram-канале корреспондента."По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, безопасность, дмитрий песков, павел зарубин