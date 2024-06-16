https://ria.ru/20240616/belorussiya-1953218174.html
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ - РИА Новости, 16.06.2024
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ
В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:35
2024-06-16T11:35
2024-06-16T11:37
белоруссия
снг
безопасность
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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. "С 16 по 21 июня 2024 года на базе противоминного центра вооруженных сил пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств–участников Содружества Независимых Государств", - сообщает ведомство.По данным минобороны, в ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования вооруженных сил стран Содружества.
https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, снг, безопасность
Белоруссия, СНГ, Безопасность
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ
МО Белоруссии: совместный сбор инженерных войск стран СНГ пройдет 16-21 июня