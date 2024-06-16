https://ria.ru/20240616/belorussiya-1953218174.html

В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ

В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ - РИА Новости, 16.06.2024

В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ

В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:35

2024-06-16T11:35

2024-06-16T11:37

белоруссия

снг

безопасность

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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. "С 16 по 21 июня 2024 года на базе противоминного центра вооруженных сил пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств–участников Содружества Независимых Государств", - сообщает ведомство.По данным минобороны, в ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования вооруженных сил стран Содружества.

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, снг, безопасность