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В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ - РИА Новости, 16.06.2024
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11:35 16.06.2024 (обновлено: 11:37 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/belorussiya-1953218174.html
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ - РИА Новости, 16.06.2024
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ
В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:35
2024-06-16T11:37
белоруссия
снг
безопасность
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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале. "С 16 по 21 июня 2024 года на базе противоминного центра вооруженных сил пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств–участников Содружества Независимых Государств", - сообщает ведомство.По данным минобороны, в ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования вооруженных сил стран Содружества.
https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html
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белоруссия, снг, безопасность
Белоруссия, СНГ, Безопасность
В Белоруссии пройдет сбор инженерных войск стран СНГ

МО Белоруссии: совместный сбор инженерных войск стран СНГ пройдет 16-21 июня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота военных инженеров ВС РФ по разминированию
Работа военных инженеров ВС РФ по разминированию - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Работа военных инженеров ВС РФ по разминированию. Архивное фото
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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. В Белоруссии 16-21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале.
"С 16 по 21 июня 2024 года на базе противоминного центра вооруженных сил пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств–участников Содружества Независимых Государств", - сообщает ведомство.
По данным минобороны, в ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования вооруженных сил стран Содружества.
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