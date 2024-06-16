https://ria.ru/20240616/avariya-1953264610.html

В Москве столкнулись несколько автомобилей

В Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.06.2024

В Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:50

2024-06-16T17:50

2024-06-16T17:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе (в районе деревни Кресты) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра существенно затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240616/dtp-1953240882.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва