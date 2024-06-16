https://ria.ru/20240616/avariya-1953264610.html
В Москве столкнулись несколько автомобилей
В Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.06.2024
В Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:50
2024-06-16T17:50
2024-06-16T17:50
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты, затруднено движение в сторону центра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе (в районе деревни Кресты) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра существенно затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
В Москве столкнулись несколько автомобилей
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись несколько авто, движение затруднено