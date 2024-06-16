https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html

В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения

В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения - РИА Новости, 16.06.2024

В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения

Спасатели спустили шестерых заблокированных в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске, которое остановилось после отключения электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:36

2024-06-16T19:36

2024-06-16T19:36

происшествия

нефтекамск

краснокамский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 16 июн — РИА Новости. Спасатели спустили шестерых заблокированных в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске, которое остановилось после отключения электроэнергии, сообщает МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района. В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения был остановлен двигатель. Шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы в двух кабинках. Спасатели с помощью автолестницы передали людям воду и оказали психологическую помощь. "Всех спустили, все живы-здоровы, немного напуганы", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953276845.html

нефтекамск

краснокамский район

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происшествия, нефтекамск, краснокамский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)