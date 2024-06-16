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В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения - РИА Новости, 16.06.2024
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19:36 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html
В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения
В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения - РИА Новости, 16.06.2024
В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения
Спасатели спустили шестерых заблокированных в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске, которое остановилось после отключения электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:36
2024-06-16T19:36
происшествия
нефтекамск
краснокамский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 16 июн — РИА Новости. Спасатели спустили шестерых заблокированных в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске, которое остановилось после отключения электроэнергии, сообщает МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района. В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения был остановлен двигатель. Шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы в двух кабинках. Спасатели с помощью автолестницы передали людям воду и оказали психологическую помощь. "Всех спустили, все живы-здоровы, немного напуганы", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Башкирии.
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нефтекамск
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происшествия, нефтекамск, краснокамский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Краснокамский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения

В Нефтекамске спасли 6 человек, застрявших на колесе обозрения из-за молнии

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудник МЧС поднимается на колесо обозрения в Нефтекамске
Сотрудник МЧС поднимается на колесо обозрения в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сотрудник МЧС поднимается на колесо обозрения в Нефтекамске
Читать ria.ru в
УФА, 16 июн — РИА Новости. Спасатели спустили шестерых заблокированных в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске, которое остановилось после отключения электроэнергии, сообщает МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщали, что в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района. В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения был остановлен двигатель. Шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы в двух кабинках. Спасатели с помощью автолестницы передали людям воду и оказали психологическую помощь.
"Всех спустили, все живы-здоровы, немного напуганы", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Башкирии.
Сотрудники МЧС России эвакуируют людей с аттракциона в Нальчике - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона
Вчера, 19:22
 
ПроисшествияНефтекамскКраснокамский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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