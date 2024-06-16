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В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона

В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона - РИА Новости, 16.06.2024

В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона

Сотрудники МЧС России эвакуировали 13 человек, которые в воскресенье застряли на остановившемся аттракционе в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республике,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:22

2024-06-16T19:22

2024-06-16T19:25

происшествия

россия

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали 13 человек, которые в воскресенье застряли на остановившемся аттракционе в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республике, сообщает главное управление МЧС России по региону. "В 17.30 мск поступило сообщение о том, что в парке аттракционов г. Нальчик остановились качели по техническим причинам. ... Сотрудники МЧС России осуществили эвакуацию 13 людей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина происшествия.

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нальчик

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2024

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происшествия, россия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)