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В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона - РИА Новости, 16.06.2024
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19:22 16.06.2024 (обновлено: 19:25 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953276860.html
В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона
В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона - РИА Новости, 16.06.2024
В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона
Сотрудники МЧС России эвакуировали 13 человек, которые в воскресенье застряли на остановившемся аттракционе в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республике,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:22
2024-06-16T19:25
происшествия
россия
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали 13 человек, которые в воскресенье застряли на остановившемся аттракционе в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республике, сообщает главное управление МЧС России по региону. "В 17.30 мск поступило сообщение о том, что в парке аттракционов г. Нальчик остановились качели по техническим причинам. ... Сотрудники МЧС России осуществили эвакуацию 13 людей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина происшествия.
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происшествия, россия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нальчик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КБР сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона

В Нальчике сотрудники МЧС спасли 13 человек с застрявшего аттракциона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали 13 человек, которые в воскресенье застряли на остановившемся аттракционе в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республике, сообщает главное управление МЧС России по региону.
"В 17.30 мск поступило сообщение о том, что в парке аттракционов г. Нальчик остановились качели по техническим причинам. ... Сотрудники МЧС России осуществили эвакуацию 13 людей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина происшествия.
 
ПроисшествияРоссияНальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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