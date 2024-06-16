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В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона

В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона - РИА Новости, 16.06.2024

В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона

Тринадцать человек эвакуировали в Нальчике с аттракциона, который остановился по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:22

2024-06-16T19:22

2024-06-16T19:22

происшествия

нальчик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тринадцать человек эвакуировали в Нальчике с аттракциона, который остановился по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам. Специалисты МЧС России спасли 13 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.

нальчик

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)