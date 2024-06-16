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В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона
В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона - РИА Новости, 16.06.2024
В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона
Тринадцать человек эвакуировали в Нальчике с аттракциона, который остановился по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:22
2024-06-16T19:22
2024-06-16T19:22
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тринадцать человек эвакуировали в Нальчике с аттракциона, который остановился по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам. Специалисты МЧС России спасли 13 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.
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РИА Новости
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике эвакуировали людей с остановившегося аттракциона
В городском парке Нальчика эвакуировали людей с остановившегося аттракциона