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В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 16.06.2024
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:41
2024-06-16T18:41
2024-06-16T18:45
происшествия
нефтекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Нефтекамске аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные по автолестнице передали людям воду и оказали психологическую помощь, Кроме того, специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона.
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html
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происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии