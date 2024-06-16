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В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми

В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 16.06.2024

В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми

Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:41

2024-06-16T18:41

2024-06-16T18:45

происшествия

нефтекамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Нефтекамске аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные по автолестнице передали людям воду и оказали психологическую помощь, Кроме того, специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html

нефтекамск

россия

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происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)