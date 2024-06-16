https://ria.ru/20240616/aktivy-1953282131.html

Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами

Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами - РИА Новости, 16.06.2024

Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила о наличии юридических оснований для изъятия доходов от активов РФ в пользу Украины, добавив, что между Москвой и... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:13

2024-06-16T20:13

2024-06-16T20:13

россия

украина

сша

джанет йеллен

сергей лавров

владимир путин

g7

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_166e9abe7b3daecf0c04f5fa7ae4ffd3.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила о наличии юридических оснований для изъятия доходов от активов РФ в пользу Украины, добавив, что между Москвой и Вашингтоном идет "борьба силы воли". "Ни в каком смысле это не воровство... Нет юридической проблемы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу ABC. По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии, а сами средства остаются "конфискованными", хотя и генерируют прибыль. Йеллен также убеждена, что между Западом и Россией происходит "борьба силы воли" в отношении этих средств. В РФ, по ее словам, считают, что западная коалиция "посыпется и не станет предоставлять Украине необходимые ресурсы". "А мы таким образом показываем возможность и желание делать это", - сказала Йеллен о решении G7 по замороженным активам. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. "Семерка" также потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.

https://ria.ru/20240614/mishel-1952783354.html

https://ria.ru/20240522/gosduma-1947564781.html

https://radiosputnik.ru/20240615/aktivy-1953174313.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, джанет йеллен, сергей лавров, владимир путин, g7, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, министерство финансов сша, в мире