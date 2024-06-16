Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами
Глава Минфина США: изъятие доходов от активов РФ имеет юридические основания
© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила о наличии юридических оснований для изъятия доходов от активов РФ в пользу Украины, добавив, что между Москвой и Вашингтоном идет "борьба силы воли".
"Ни в каком смысле это не воровство... Нет юридической проблемы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу ABC.
По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии, а сами средства остаются "конфискованными", хотя и генерируют прибыль.
Йеллен также убеждена, что между Западом и Россией происходит "борьба силы воли" в отношении этих средств. В РФ, по ее словам, считают, что западная коалиция "посыпется и не станет предоставлять Украине необходимые ресурсы".
"А мы таким образом показываем возможность и желание делать это", - сказала Йеллен о решении G7 по замороженным активам.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. "Семерка" также потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.