https://ria.ru/20240616/aeroflot-1953257514.html

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Элисту

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Элисту - РИА Новости, 16.06.2024

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Элисту

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый регулярный полет по маршруту Москва — Элиста — Москва, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:53

2024-06-16T16:53

2024-06-16T16:53

москва

элиста

чебоксары

аэрофлот

airbus a320

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый регулярный полет по маршруту Москва — Элиста — Москва, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Первый рейс "Аэрофлота" SU1570 был с практически полной загрузкой. В международном аэропорту Элиста на перроне воздушное судно приветствовали водяной аркой, а пассажиров и экипаж лайнера ожидала торжественная встреча с национальным колоритом. В материале отмечается, что "Аэрофлот" планирует выполнять из Москвы в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полеты осуществляются на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Ранее "Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.

https://ria.ru/20240607/aeroflot-1951188104.html

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