https://ria.ru/20240615/zvonki-1953049670.html

Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров

Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров - РИА Новости, 15.06.2024

Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров

Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:17

2024-06-15T02:17

2024-06-15T02:17

технологии

ваге закарян

gem space

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Прежде всего, из-за использования мошенниками технологии подменных телефонных номеров. Их может быть неограниченное количество, поэтому сразу после заблокированного может поступить тот же звонок с другого номера. Антиспам-приложения, блокирующие нежелательные вызовы, эффективнее. Но опять-таки не всегда.Кроме того, на человека, заблокировавшего все неизвестные вызовы, мошенники могут выйти через мессенджеры. Это даже проще — там можно разместить в аккаунте фото банка или лого госструктуры, что повышает доверие. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк с записью голоса родственника, которому якобы нужна помощь, разные фото или видео. Все это, как правило, сгенерировано искусственным интеллектом, но является действенным способом запутать собеседника.Единственное, что можно сделать — реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а уж если ответили - ничего не говорить первым. “Голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, — предупредил Закарян.

https://ria.ru/20240612/whatsapp-1952304042.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, gem space