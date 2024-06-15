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Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров - РИА Новости, 15.06.2024
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02:17 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/zvonki-1953049670.html
Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров
Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров - РИА Новости, 15.06.2024
Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров
Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:17
2024-06-15T02:17
технологии
ваге закарян
gem space
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Прежде всего, из-за использования мошенниками технологии подменных телефонных номеров. Их может быть неограниченное количество, поэтому сразу после заблокированного может поступить тот же звонок с другого номера. Антиспам-приложения, блокирующие нежелательные вызовы, эффективнее. Но опять-таки не всегда.Кроме того, на человека, заблокировавшего все неизвестные вызовы, мошенники могут выйти через мессенджеры. Это даже проще — там можно разместить в аккаунте фото банка или лого госструктуры, что повышает доверие. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк с записью голоса родственника, которому якобы нужна помощь, разные фото или видео. Все это, как правило, сгенерировано искусственным интеллектом, но является действенным способом запутать собеседника.Единственное, что можно сделать — реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а уж если ответили - ничего не говорить первым. “Голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, — предупредил Закарян.
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технологии, ваге закарян, gem space
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space
Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров

Эксперт Закарян: блокировка неизвестных номеров не избавит от звонков полностью

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Прежде всего, из-за использования мошенниками технологии подменных телефонных номеров. Их может быть неограниченное количество, поэтому сразу после заблокированного может поступить тот же звонок с другого номера. Антиспам-приложения, блокирующие нежелательные вызовы, эффективнее. Но опять-таки не всегда.
Кроме того, на человека, заблокировавшего все неизвестные вызовы, мошенники могут выйти через мессенджеры. Это даже проще — там можно разместить в аккаунте фото банка или лого госструктуры, что повышает доверие. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк с записью голоса родственника, которому якобы нужна помощь, разные фото или видео. Все это, как правило, сгенерировано искусственным интеллектом, но является действенным способом запутать собеседника.
Единственное, что можно сделать — реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а уж если ответили - ничего не говорить первым. “Голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, — предупредил Закарян.
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