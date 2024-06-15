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Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов - РИА Новости, 15.06.2024
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12:22 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/zhurnalisty-1953096832.html
Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов
Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов - РИА Новости, 15.06.2024
Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов
Журналисты, приехавшие со всего мира для освещения конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, не ожидают каких-либо результатов из-за отсутствия России,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:22
2024-06-15T12:22
в мире
россия
китай
украина
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
оон
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Журналисты, приехавшие со всего мира для освещения конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, не ожидают каких-либо результатов из-за отсутствия России, сообщили некоторые их них корреспонденту РИА Новости. "Я не думаю, что саммит принесет большие результаты, учитывая отсутствие России и такого важного игрока, как Китай. Но, возможно, он заложит основу для будущих шагов, в которых примет участие Москва. Возможно, главная цель саммита, к которой стремится Украина, - вернуть войну в заголовки газет, учитывая, что она длится уже более двух лет и омрачена новыми кризисами и конфликтами, такими как в Газе", - считает глава офиса испанского агентства EFE в ООН в Женеве Антонио Брото. В Кремле ранее заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Около 500 журналистов из 800, подавших заявки на аккредитацию, получили разрешение приехать в Бюргеншток. Российскую прессу организаторы ограничили всего двумя корреспондентами, остальным в аккредитации отказали. "Я думаю, что этот саммит в некотором роде уникален в том смысле, что совершенно ясно, чего не следует ожидать, поскольку министр иностранных дел принимающей страны (Швейцарии - ред.) признал, что "мирный процесс невозможен без России", однако более 90 государств собрались в Бюргенштоке именно для того, чтобы обсудить путь к миру без России", - считает корреспондент турецкого агентства Anadolu Бейза Донмез. Корреспондент Сингапурского телеканала Phoenix TV говорит, что он "очень обеспокоен" тем, что этот саммит может стать средством разделения мира на новые идеологические блоки из-за массового присутствия западных стран. По его словам, саммит "без России обречен на провал". "Как можно говорить о мире без присутствия двух сторон? Не будут участвовать 70 приглашенных стран, в том числе Китай и несколько арабских и африканских стран... Второй очень важный момент: мирный план, который будет представлен на рассмотрение, по-прежнему является планом Украины, который содержит условия, которые Россия не может принять", - отметил корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Муса Аси. Из опрошенных журналистов, только корреспондент швейцарской газеты Temps Фредерик Коллер считает этот саммит историческим из-за большого числа глав государств, откликнувшихся на приглашение Швейцарии. Он назвал саммит "исключительным событием для Швейцарии". "Никогда еще конференция, организованная Берном, не привлекала столько глав государств и правительств. Это то, что уже придает ему исторический характер, даже если не понятно, каким будет его результат", - сказал он. В Швейцарии 15-16 июня проходит конференция по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, принимают участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044805.html
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в мире, россия, китай, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Россия, Китай, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Евросоюз, Совет Европы
Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов

Приехавшие на конференцию по Украине журналисты не ожидают значимых результатов

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Журналисты, приехавшие со всего мира для освещения конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, не ожидают каких-либо результатов из-за отсутствия России, сообщили некоторые их них корреспонденту РИА Новости.
«
"Я не думаю, что саммит принесет большие результаты, учитывая отсутствие России и такого важного игрока, как Китай. Но, возможно, он заложит основу для будущих шагов, в которых примет участие Москва. Возможно, главная цель саммита, к которой стремится Украина, - вернуть войну в заголовки газет, учитывая, что она длится уже более двух лет и омрачена новыми кризисами и конфликтами, такими как в Газе", - считает глава офиса испанского агентства EFE в ООН в Женеве Антонио Брото.
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В Кремле ранее заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Около 500 журналистов из 800, подавших заявки на аккредитацию, получили разрешение приехать в Бюргеншток. Российскую прессу организаторы ограничили всего двумя корреспондентами, остальным в аккредитации отказали.
«
"Я думаю, что этот саммит в некотором роде уникален в том смысле, что совершенно ясно, чего не следует ожидать, поскольку министр иностранных дел принимающей страны (Швейцарии - ред.) признал, что "мирный процесс невозможен без России", однако более 90 государств собрались в Бюргенштоке именно для того, чтобы обсудить путь к миру без России", - считает корреспондент турецкого агентства Anadolu Бейза Донмез.
Корреспондент Сингапурского телеканала Phoenix TV говорит, что он "очень обеспокоен" тем, что этот саммит может стать средством разделения мира на новые идеологические блоки из-за массового присутствия западных стран.
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По его словам, саммит "без России обречен на провал". "Как можно говорить о мире без присутствия двух сторон? Не будут участвовать 70 приглашенных стран, в том числе Китай и несколько арабских и африканских стран... Второй очень важный момент: мирный план, который будет представлен на рассмотрение, по-прежнему является планом Украины, который содержит условия, которые Россия не может принять", - отметил корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Муса Аси.
Из опрошенных журналистов, только корреспондент швейцарской газеты Temps Фредерик Коллер считает этот саммит историческим из-за большого числа глав государств, откликнувшихся на приглашение Швейцарии. Он назвал саммит "исключительным событием для Швейцарии". "Никогда еще конференция, организованная Берном, не привлекала столько глав государств и правительств. Это то, что уже придает ему исторический характер, даже если не понятно, каким будет его результат", - сказал он.
В Швейцарии 15-16 июня проходит конференция по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, принимают участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.
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