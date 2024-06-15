https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953169636.html

На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина

На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024

На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина

Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы президента России Владимира Путина, поскольку боится потерять власть после урегулирования конфликта. Об этом... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:17

2024-06-15T21:17

2024-06-15T21:17

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы президента России Владимира Путина, поскольку боится потерять власть после урегулирования конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если с русскими будут достигнуты соглашения, Зеленскому придется уйти в отставку. Собственно говоря, я думаю, что Зеленский прекрасно знает об этом. Он знает, что не сможет оставаться президентом Украины", — полагает аналитик.По мнению Меркуриса, как только глава киевского режима начнет процесс урегулирования на предложенных Россией условиях, трон под Зеленским начнет шататься, а его власть потерпит крах.Срок полномочий украинского президента истек 20 мая. Как отметил российский лидер Владимир Путин, с этого момента легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953131172.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато