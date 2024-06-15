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На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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21:17 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953169636.html
На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина
На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина
Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы президента России Владимира Путина, поскольку боится потерять власть после урегулирования конфликта. Об этом... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:17
2024-06-15T21:17
в мире
россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы президента России Владимира Путина, поскольку боится потерять власть после урегулирования конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если с русскими будут достигнуты соглашения, Зеленскому придется уйти в отставку. Собственно говоря, я думаю, что Зеленский прекрасно знает об этом. Он знает, что не сможет оставаться президентом Украины", — полагает аналитик.По мнению Меркуриса, как только глава киевского режима начнет процесс урегулирования на предложенных Россией условиях, трон под Зеленским начнет шататься, а его власть потерпит крах.Срок полномочий украинского президента истек 20 мая. Как отметил российский лидер Владимир Путин, с этого момента легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953131172.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина

Меркурис: Зеленский не принял мирный план Путина из-за страха утратить власть

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы президента России Владимира Путина, поскольку боится потерять власть после урегулирования конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если с русскими будут достигнуты соглашения, Зеленскому придется уйти в отставку. Собственно говоря, я думаю, что Зеленский прекрасно знает об этом. Он знает, что не сможет оставаться президентом Украины", — полагает аналитик.
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По мнению Меркуриса, как только глава киевского режима начнет процесс урегулирования на предложенных Россией условиях, трон под Зеленским начнет шататься, а его власть потерпит крах.
Срок полномочий украинского президента истек 20 мая. Как отметил российский лидер Владимир Путин, с этого момента легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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