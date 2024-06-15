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"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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19:27 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html
"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина
"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина
Владимир Зеленский должен найти в себе силы и принять предложение российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:27
2024-06-15T19:27
в мире
украина
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владимир путин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен найти в себе силы и принять предложение российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что Зеленскому нужно набраться смелости. Зеленский должен разрубить этот гордиев узел. Он должен выйти и сказать: "Народ, с меня хватит. Я знаю, что сильнее всех отстаивал позицию, что Украина должна сражаться до конца, но это ведь сумасшествие. Я потеряю все, я этого не хочу. Все, что мне нужно, — это пойти и начать переговоры, поэтому заткнитесь и просто помогите мне", — сказал офицер.Как отметил Уилкерсон, глава киевского режима, вероятнее всего, не пойдет на этот шаг, поскольку подобные поступки требуют большой смелости.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы сша, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО
"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина

Уилкерсон: Зеленский должен найти в себе силы и принять мирный план Путина

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен найти в себе силы и принять предложение российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я думаю, что Зеленскому нужно набраться смелости. Зеленский должен разрубить этот гордиев узел. Он должен выйти и сказать: "Народ, с меня хватит. Я знаю, что сильнее всех отстаивал позицию, что Украина должна сражаться до конца, но это ведь сумасшествие. Я потеряю все, я этого не хочу. Все, что мне нужно, — это пойти и начать переговоры, поэтому заткнитесь и просто помогите мне", — сказал офицер.
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Как отметил Уилкерсон, глава киевского режима, вероятнее всего, не пойдет на этот шаг, поскольку подобные поступки требуют большой смелости.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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