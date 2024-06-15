https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html

"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина

"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024

"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина

Владимир Зеленский должен найти в себе силы и принять предложение российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:27

2024-06-15T19:27

2024-06-15T19:27

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен найти в себе силы и принять предложение российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что Зеленскому нужно набраться смелости. Зеленский должен разрубить этот гордиев узел. Он должен выйти и сказать: "Народ, с меня хватит. Я знаю, что сильнее всех отстаивал позицию, что Украина должна сражаться до конца, но это ведь сумасшествие. Я потеряю все, я этого не хочу. Все, что мне нужно, — это пойти и начать переговоры, поэтому заткнитесь и просто помогите мне", — сказал офицер.Как отметил Уилкерсон, глава киевского режима, вероятнее всего, не пойдет на этот шаг, поскольку подобные поступки требуют большой смелости.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953131172.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы сша, нато