"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире
© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что он прилетел в Швейцарию для мирного урегулирования конфликта, и напомнили ему об условиях завершения военного противостояния, которые накануне предложил президент России Владимир Путин.
"Поговори с Россией!" — обратился к Зеленскому bittemitsahne.
"Почему ты не работаешь только с Путиным? Другие страны не имеют влияния на достижение мирных договоренностей. Разве ты этого не знаешь?" — задалась вопросом AcamaGirl.
"Сдавайся России и предстань перед судом за свои военные преступления, диктатор Зеленский", — возмутился eseennayr.
"Все, что он делает, — это просит у всех деньги", — заключил Steve Brewer.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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14 июня, 11:16