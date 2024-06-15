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"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире - РИА Новости, 15.06.2024
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09:53 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953080773.html
"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире
"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире - РИА Новости, 15.06.2024
"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что он прилетел в Швейцарию для мирного урегулирования конфликта, и... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:53
2024-06-15T09:53
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что он прилетел в Швейцарию для мирного урегулирования конфликта, и напомнили ему об условиях завершения военного противостояния, которые накануне предложил президент России Владимир Путин."Поговори с Россией!" — обратился к Зеленскому bittemitsahne."Почему ты не работаешь только с Путиным? Другие страны не имеют влияния на достижение мирных договоренностей. Разве ты этого не знаешь?" — задалась вопросом AcamaGirl."Сдавайся России и предстань перед судом за свои военные преступления, диктатор Зеленский", — возмутился eseennayr."Все, что он делает, — это просит у всех деньги", — заключил Steve Brewer.В пятницу на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/economist-1952784707.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО

"Поговори с Россией": в Сети обратились к Зеленскому после его слов о мире

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что он прилетел в Швейцарию для мирного урегулирования конфликта, и напомнили ему об условиях завершения военного противостояния, которые накануне предложил президент России Владимир Путин.
"Поговори с Россией!" — обратился к Зеленскому bittemitsahne.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бельгии. 28 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии
14 июня, 09:41
"Почему ты не работаешь только с Путиным? Другие страны не имеют влияния на достижение мирных договоренностей. Разве ты этого не знаешь?" — задалась вопросом AcamaGirl.
"Сдавайся России и предстань перед судом за свои военные преступления, диктатор Зеленский", — возмутился eseennayr.
"Все, что он делает, — это просит у всех деньги", — заключил Steve Brewer.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Voteе в Конвее - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа
14 июня, 11:16
 
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