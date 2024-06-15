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Якушев: ЕР должна показать достойные результаты на выборах в регионах - РИА Новости, 15.06.2024
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23:42 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953181346.html
Якушев: ЕР должна показать достойные результаты на выборах в регионах
Якушев: ЕР должна показать достойные результаты на выборах в регионах - РИА Новости, 15.06.2024
Якушев: ЕР должна показать достойные результаты на выборах в регионах
Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что партия продолжит работу над реализацией народной программы и выполнением... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:42
2024-06-15T23:42
политика
россия
республика алтай
владимир якушев
дмитрий медведев
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что партия продолжит работу над реализацией народной программы и выполнением поручений. В субботу председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии. По данным аппарата полпредства, Якушев будет совмещать посты полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР. "Мы продолжим работу над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в указе о достижении национальных целей. На последнем совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент сказал, он начал с этого и закончил этим: "Время у нас напряженное, и мы все должны работать так, как работают наши ребята на передовой". Так мы и будем работать в партии", – приводит слова Якушева на встрече с сотрудниками Центрального исполкома ЕР пресс-служба полпредства в УрФО. Якушев также подчеркнул, что давно состоит в "Единой России" и знает работу партии изнутри, а теперь узнает "как она выглядит наверху". Он добавил, что этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и ЕР должна показать на них достойные результаты. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года. Отмечалось, что в соответствии с Уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".
https://ria.ru/20240615/vstrecha-1953159904.html
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политика, россия, республика алтай, владимир якушев, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Республика Алтай, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Якушев: ЕР должна показать достойные результаты на выборах в регионах

Якушев: генсовет ЕР продолжит работу над выполнением поручений президента

© РИА Новости / Александр КряжевВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Владимир Якушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что партия продолжит работу над реализацией народной программы и выполнением поручений.
В субботу председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии. По данным аппарата полпредства, Якушев будет совмещать посты полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома ЕР
Вчера, 19:52
"Мы продолжим работу над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в указе о достижении национальных целей. На последнем совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент сказал, он начал с этого и закончил этим: "Время у нас напряженное, и мы все должны работать так, как работают наши ребята на передовой". Так мы и будем работать в партии", – приводит слова Якушева на встрече с сотрудниками Центрального исполкома ЕР пресс-служба полпредства в УрФО.
Якушев также подчеркнул, что давно состоит в "Единой России" и знает работу партии изнутри, а теперь узнает "как она выглядит наверху". Он добавил, что этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и ЕР должна показать на них достойные результаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.
Отмечалось, что в соответствии с Уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком
Вчера, 17:59
 
ПолитикаРоссияРеспублика АлтайВладимир ЯкушевДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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