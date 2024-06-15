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Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком - РИА Новости, 15.06.2024
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17:59 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html
Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком
Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком - РИА Новости, 15.06.2024
Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком
Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что продолжит взаимодействовать в партийной работе с бывшим секретарем генсовета ЕР,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:59
2024-06-15T17:59
политика
республика алтай
владимир якушев
дмитрий медведев
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что продолжит взаимодействовать в партийной работе с бывшим секретарем генсовета ЕР, врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в субботу провел встречу с Якушевым и Турчаком, видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте". В ходе встречи Медведев отметил, что Якушев имеет хорошую трудовую биографию и опыт взаимодействия с ЕР. Якушев заявил, что давно знает Турчака, они вместе активно работали по партийной линии и продолжат эту работу. "Поэтому я думаю, что это назначение еще такая некая преемственность", - сказал Якушев. Турчак пообещал оказывать Якушеву всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и в ходе подготовки к выборам. Медведев, в свою очередь, добавил, что Якушев после назначения сразу начнет подготовку к сентябрьским выборам. "У нас, кстати, впереди выборы очередные в сентябре месяце, это предполагает, что вы начнете эту работу после подписания распоряжения мною "с колес". Я такое распоряжение от имени партии подписываю и прошу вас сразу включиться в работу", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240604/turchak-1950384592.html
https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html
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политика, республика алтай, владимир якушев, дмитрий медведев, андрей турчак, единая россия
Политика, Республика Алтай, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Единая Россия
Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком

Якушев сообщил, что продолжит взаимодействовать с Турчаком во время работы в ЕР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что продолжит взаимодействовать в партийной работе с бывшим секретарем генсовета ЕР, врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в субботу провел встречу с Якушевым и Турчаком, видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте". В ходе встречи Медведев отметил, что Якушев имеет хорошую трудовую биографию и опыт взаимодействия с ЕР.
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Якушев заявил, что давно знает Турчака, они вместе активно работали по партийной линии и продолжат эту работу. "Поэтому я думаю, что это назначение еще такая некая преемственность", - сказал Якушев.
Турчак пообещал оказывать Якушеву всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и в ходе подготовки к выборам.
Медведев, в свою очередь, добавил, что Якушев после назначения сразу начнет подготовку к сентябрьским выборам.
"У нас, кстати, впереди выборы очередные в сентябре месяце, это предполагает, что вы начнете эту работу после подписания распоряжения мною "с колес". Я такое распоряжение от имени партии подписываю и прошу вас сразу включиться в работу", - сказал Медведев.
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Вчера, 16:51
 
ПолитикаРеспублика АлтайВладимир ЯкушевДмитрий МедведевАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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