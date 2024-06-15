https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html

Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком

Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком - РИА Новости, 15.06.2024

Якушев рассказал о дальнейшем взаимодействии с Турчаком

Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что продолжит взаимодействовать в партийной работе с бывшим секретарем генсовета ЕР,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:59

2024-06-15T17:59

2024-06-15T17:59

политика

республика алтай

владимир якушев

дмитрий медведев

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что продолжит взаимодействовать в партийной работе с бывшим секретарем генсовета ЕР, врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в субботу провел встречу с Якушевым и Турчаком, видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте". В ходе встречи Медведев отметил, что Якушев имеет хорошую трудовую биографию и опыт взаимодействия с ЕР. Якушев заявил, что давно знает Турчака, они вместе активно работали по партийной линии и продолжат эту работу. "Поэтому я думаю, что это назначение еще такая некая преемственность", - сказал Якушев. Турчак пообещал оказывать Якушеву всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и в ходе подготовки к выборам. Медведев, в свою очередь, добавил, что Якушев после назначения сразу начнет подготовку к сентябрьским выборам. "У нас, кстати, впереди выборы очередные в сентябре месяце, это предполагает, что вы начнете эту работу после подписания распоряжения мною "с колес". Я такое распоряжение от имени партии подписываю и прошу вас сразу включиться в работу", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240604/turchak-1950384592.html

https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html

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политика, республика алтай, владимир якушев, дмитрий медведев, андрей турчак, единая россия