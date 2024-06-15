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Франция запретила израильским компаниям участвовать в военной выставке - РИА Новости, 15.06.2024
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20:19 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/vystavka-1953162412.html
Франция запретила израильским компаниям участвовать в военной выставке
Франция запретила израильским компаниям участвовать в военной выставке - РИА Новости, 15.06.2024
Франция запретила израильским компаниям участвовать в военной выставке
Суд Франции в пятницу постановил запретить израильским компаниям участие в военной выставке Eurosatory, открывающейся во Франции в понедельник, сообщает издание РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:19
2024-06-15T20:19
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Суд Франции в пятницу постановил запретить израильским компаниям участие в военной выставке Eurosatory, открывающейся во Франции в понедельник, сообщает издание Parisien. "Вечером в пятницу суд Бобиньи обязал компанию, организующую выставку Eurosatory, которая открывается в понедельник в Вильпенте (пригород на северо-востоке от Парижа - ред.), запретить участие израильским компаниям, а также всем тем, кто мог бы выступать в качестве их посредников", - сообщило СМИ. Отмечается, что до этого министерство обороны впервые обратилось к компании Coges, организаторам салона, чтобы запретить участие израильских военных компаний - из-за подозрений в причастности к совершению военных преступлений и даже геноцида в секторе Газа. В компании сообщили, что стенд Израиля, где должны были выставляться 74 военных предприятия, был убран. Однако ассоциация "Солидарность с Палестиной" сочла обещания организаторов недостаточными и обратилась в суд, отметив, что отсутствие стенда не гарантирует, что оборонные компании Израиля не будут присутствовать на выставке. Суд постановил, что принятые компанией меры действительно являлись недостаточными, обязав запретить доступ и участие в любой форме израильским производителям оружия и любому сотруднику или представителю израильских оружейных компаний. Проходящая раз в два года выставка Eurosatory является одним из крупнейших международных военных салонов. В ней принимают участие порядка 100 тысяч представителей оборонного бизнеса. Выставка пройдёт с 17 по 21 июня.
https://ria.ru/20231103/razyasneniya-1907312820.html
https://ria.ru/20231028/france-1905903933.html
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в мире, франция, израиль, париж, технологии
В мире, Франция, Израиль, Париж, Технологии
Франция запретила израильским компаниям участвовать в военной выставке

Parisien: суд во Франции запретил израильским компаниям участие в Eurosatory

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНа одном из стендов на международной выставке вооружений EUROSATORY
На одном из стендов на международной выставке вооружений EUROSATORY - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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На одном из стендов на международной выставке вооружений EUROSATORY. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Суд Франции в пятницу постановил запретить израильским компаниям участие в военной выставке Eurosatory, открывающейся во Франции в понедельник, сообщает издание Parisien.
"Вечером в пятницу суд Бобиньи обязал компанию, организующую выставку Eurosatory, которая открывается в понедельник в Вильпенте (пригород на северо-востоке от Парижа - ред.), запретить участие израильским компаниям, а также всем тем, кто мог бы выступать в качестве их посредников", - сообщило СМИ.
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Отмечается, что до этого министерство обороны впервые обратилось к компании Coges, организаторам салона, чтобы запретить участие израильских военных компаний - из-за подозрений в причастности к совершению военных преступлений и даже геноцида в секторе Газа.
В компании сообщили, что стенд Израиля, где должны были выставляться 74 военных предприятия, был убран. Однако ассоциация "Солидарность с Палестиной" сочла обещания организаторов недостаточными и обратилась в суд, отметив, что отсутствие стенда не гарантирует, что оборонные компании Израиля не будут присутствовать на выставке.
Суд постановил, что принятые компанией меры действительно являлись недостаточными, обязав запретить доступ и участие в любой форме израильским производителям оружия и любому сотруднику или представителю израильских оружейных компаний.
Проходящая раз в два года выставка Eurosatory является одним из крупнейших международных военных салонов. В ней принимают участие порядка 100 тысяч представителей оборонного бизнеса. Выставка пройдёт с 17 по 21 июня.
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